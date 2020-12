Piano di Sorrento la magia dei Ginko biloka vestiti d’oro in Via delle Rose

Piano di Sorrento ( Napoli) Con l’arrivo dei primi freddi a dicembre, ogni anno, il Ginkgo biloba si veste di giallo oro!

Chiunque si trovi a transitare per la via delle rose, in questo periodo, rimane attratto dalla magia offerta dalle foglie del doppio filare di questi alberi considerati sacri in giappone!

Eppure abbiamo rischiato di perdere tale spettacolo offerto dalla Natura.

Non tutti sanno che a seguito di un progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, per implementare il patrimionio arboreo nelle città e combattere i cambiamenti climatici, si era deciso di eliminare numerosi alberi da via delle rose… per poi sostituirli con alberelli analoghi.

Il motivo? Gli esemplari di ginkgo biloba “femmina” producono una sorta di “frutto” che per alcuni giorni emana un odore sgradevole!

Ma quando ci si è accorti, grazie al WWF, che tali alberi non fruttificano da giovani e che il vivaista non sarebbe stato in grado di garantire il “sesso” dei piccoli alberelli da acquistare in sostituzione di quelli grossi da abbattere, allora il disboscamento di via delle rose si è fermato!

Siamo contenti e consapevoli che c’è chi pagherebbe per assistere a tale spettacolo! In Canada, in autunno, arrivano turisti da tutte le parti del mondo per osservare e fotografare le foglie degli aceri, che si tingono di magici colori e diventano da gialle a rosse… passando per l’arancione.

Credo di interpretare il pensiero di tutti i carottesi quando affermo che la via dei “Ginkgo biloba” è un orgoglio e un vanto di tutti… al punto che sarebbe da proporre il cambio della toponomastica stradale visto che, a ben riflettere, di “rose” nella omonima “via” ne sono rimaste ben poche! 😉 Claudio d’esposito WWF Terre del Tirreno