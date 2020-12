Piano di Sorrento, intervista doppia al sindaco Iaccarino e a Di Carmine, presidente dell’Ascom

Piano di Sorrento. Intervista di Positanonews al Gianluca Di Carmine, presidente dell’Ascom, e al sindaco del comune Vincenzo Iaccarino. Nonostante il Covid, Piano sembra essere uno dei pochi comuni resilienti. “Il segreto di Piano è l’accoglienza e la disponibilità dei commercianti di Piano. Una professionalità che ci distingue da generazioni. Anche in un momento così difficile cerchiamo di difenderci al meglio con tante iniziative. Come quella in collaborazione con l’amministrazione comunale che ci ha sovvenzionato l’intero montepremi di 25 mila euro”, ha evidenziato Di Carmine.

“Non dobbiamo abbassare la guardia, è importante la collaborazione di tutti. I commercianti rappresentano il cuore della nostra città. Siamo vicino ai cittadini con i 3 bandi che abbiamo promosso. La nostra amministrazione sta cercando di andare incontro ai bisogni di tutti. La disponibilità ci differenzia”, ha aggiunto Iaccarino.

In merito agli aiuti del Governo, si è in attesa.