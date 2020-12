Piano di Sorrento intasata: è corsa allo shopping prima della zona rossa?

Probabilmente complice l’imminente zona rossa che domani chiuderà in casa milioni di italiani, i carottesi sembrano voler spendere fino all’ultimo secondo di “libertà”.

Dall’inizio del Corso Italia a Piazza Mercato, le strade di Piano di Sorrento sono state prese d’assalto già da alcuni giorni, ma nella serata di oggi, mercoledì 30 dicembre, il caos in strada è pazzesco. I marciapiedi non sembrano essere particolarmente intasati, ma si sa, Piano è il fulcro dello shopping e degli acquisti in Penisola sorrentina. E così è corsa all’ultimo acquisto prima del Veglione di Capodanno, anche se i dati parlano chiaro e dicono che sarà uno dei cenoni più poveri degli ultimi anni per gli italiani.

Foto: Diego Ambruoso Facebook