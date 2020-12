Piano di Sorrento. Incidente al Cavone, il vice sindaco di Sant’Agnello Peppe Gargiulo trasferito all’Ospedale a Napoli. Le condizioni del vice sindaco Giuseppe Gargiulo ( Boomerang ) ferito nell’incidente riportato al Cavone sono apparse serie, per cui si è deciso di trasportarlo all’Ospedale del Mare a Napoli. Gargiulo nell’incidente avvenuto sul Corso Italia, nel punto più volte denunciato da Positanonews come pericoloso, senza che nessuno ci desse mai ascolto, era a bordo di un ciclomotore tipo Vespa , dallo scontro con un’auto ha avuto la peggio rovinando a terra. Le dinamiche non sono note, Positanonews è arrivato sul posto dopo l’intervento del 118, e sono al vaglio della polizia municipale di Piano di Sorrento e, se verranno superati i 20 giorni di prognosi, anche della procura della Repubblica di Torre Annunziata. Ripetiamo è utile dare rilevanza a tali incidenti affinchè le autorità intervengano per limitarne la pericolosità. Sicuramente con interventi idonei si avrebbero rischi minori . Il Cavone sia nell’incrocio col Corso Italia , sia con Via dei Platani, è una delle strade più pericolose della Penisola sorrentina, se non la più pericolosa in assoluto. Auguriamo pronta e presta guarigione a Peppe Gargiulo sperando davvero che il 2021 sia migliore.