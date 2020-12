Piano di Sorrento, in arrivo le poesie di Gennaro Sabbatino: ecco il commovente tributo a Maradona

“Sono poesie spirituali inedite” commenta Gennaro Sabbatino di Sant’Agnello. Il tanto amato artista e scrittore rivela in anteprima il nuovo libricino che, in vista del 2021, contiene una raccolta di poesie uniche, tra cui una dedicata al Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, recentemente scomparso in Argentina.

Una scomparsa improvvisa da cui Napoli, l’Argentina e tutto il mondo del calcio (ma non solo ) sono rimasti profondamente turbati. La città di Napoli perde uno dei figli che maggiormente le ha dato onore e prestigio sul palcoscenico internazionale.

Maradona ha combattuto i pregiudizi e le discriminazioni di cui erano ancora oggetto i napoletani all’interno degli stadi, diventando idolo dell’intera città e mai nessuno è riuscito ad immedesimarsi in modo così completo nel corpo e nell’anima di Napoli.