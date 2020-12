Piano di Sorrento, il vuoto lasciato da Franco Russo nel cuore delle persone

La notizia della scomparsa di Franco Russo, conosciuto da tutti come “O surdo”, ha lasciato increduli e nel dolore i carottesi e non solo. Perché Franco, con il suo negozio Agrozoomarket in Piazza della Repubblica, era uno dei commercianti storici di Piano ed era il punto di riferimento di tutti gli amanti degli animali.

Anche noi di Positanonews abbiamo avuto il piacere di conoscerlo e vogliamo ricordarlo così com’era, con il suo sorriso e la sua saggezza. Quelle volte che siamo stati nel suo negozio è sempre stato piacevole parlare con lui. Sapeva tutto della sua Piano, era un carottese vero, un commerciante, un lavoratore serio ed onesto, amato e benvoluto da tutti.

Spesso parlava dei vari problemi della città, delle migliorie che ci dovevano essere a Piazza della Repubblica (per noi Piazza Mercato). Era un uomo sincero, diretto, senza peli sulla lingua e con tanta ironia che gli dava una grande carica virale ed empatia. E tutto questo ci mancherà, ci mancheranno le chiacchierate con lui ed ogni volta che passeremo per Piazza della Repubblica avremo una sensazione di vuoto e di malinconia.

Riposa in pace Franco e grazie per tutto quello che hai donato alla tua città, ai carottesi ed a tutti coloro – come noi – che abbiamo avuto l’onore di conoscerti.