Piano di Sorrento, il covid allenta la presa: 10 nuovi guariti! 48 tuttora positivi

Carissimi, Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 10 nuove guarigioni e nessuna positività di nostri concittadini al Covid 19.

Con queste parole il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, annuncia dei dati estremamente rassicuranti, ma che non devono trarre in inganno o far abbassare la guardia.

La curva è in discesa non molliamo! Una grande gioia in questo periodo triste è la guarigione al Covid 19 di un ospite di 102 anni della nostra casa di riposo che seppur ancora debilitato ha sconfitto il virus.

Lo abbracciamo tutti con grande affetto. Io ci sono sempre. Vostro Sindaco, Vincenzo Iaccarino.