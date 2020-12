Piano di Sorrento, il cordoglio del sindaco per la scomparsa del Maresciallo Gennaro Mollica

Piano di Sorrento. Il triste annuncio della perdita del Maresciallo dei Carabinieri Gennaro Mollica, è giunta anche al sindaco Vincenzo Iaccarino, il quale non poteva far altro che ricordare con affetto un uomo illustre e quanto egli ha donato ai carottesi.

Ecco il post di cordoglio del sindaco:

E’ venuto a mancare Gennaro Mollica, stimato maresciallo dei Carabinieri, Cavaliere al merito della Repubblica, che ha guidato la nostra Stazione di Piano di Sorrento per 10 anni, dal 1968 al 1978, per poi trasferirsi alla Compagnia di Sorrento. Il nostro Gennaro, lo ricorderanno in tanti, è sempre stato presente alle manifestazioni commemorative nazionali del 2 Giugno, Festa della Repubblica, e del 4 Novembre Festa delle Forze Armate, donandoci la sua preziosa testimonianza di uomo dello Stato che ha incarnato e tutelato i valori di libertà e di democrazia.

Lo ricordiamo tutti con affetto e a nome personale e del Consiglio Comunale esprimo la partecipazione al dolore dei figli Nicola e Domenico e dei familiari tutti per il lutto che li ha colpiti.