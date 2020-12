Piano di Sorrento: i negozi riaprono domani 6 dicembre

Piano di Sorrento. «Si riparte finalmente. Siamo pronti e non vediamo l’ora di accogliere in tutta sicurezza i nostri clienti» annuncia Gianluca Di Carmine, Presidente della Confcommercio Ascom Piano di Sorrento, alla vigilia della riapertura dei negozi come previsto dal nuovo DPCM.

«Questa domenica 6 dicembre 2020 rappresenta una nuova partenza per tutti noi. Abbiamo sofferto la chiusura, abbiamo cercato e trovato nuove modalità per stare vicino alle persone anche durante i lockdown, ma ora è arrivato decisamente il momento di riconquistare poco a poco il contatto umano, pur nell’assoluto rispetto delle disposizioni cautelative. I negozi di Piano di Sorrento sono da sempre un punto di riferimento per il commercio in penisola sorrentina. Per questo Natale regalatevi e regalateci la consapevolezza che non c’è niente di meglio dei negozi di fiducia».