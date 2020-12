Piano di Sorrento, i consiglieri comunali Mare e D’Aniello. “Personale Comunale: i nodi vengono al pettine”. Riportiamo di seguito quanto scritto dai consiglieri di minoranza del Comune di Piano di Sorrento, Salvatore Mare ed Antonio D’Aniello:

Epilogo inevitabile quel che appariva già evidente; infatti inoltrammo due interrogazioni consiliari, una discussa a luglio di quest’anno e con la quale chiedemmo conto del trasferimento del Ragioniere capo del Comune a Sorrento, l’altra provando a ripercorrere l’iter mai concluso, di una serie di assunzioni programmate. Nel merito, ne abbiamo ripresentata l’evoluzione che auspichiamo sia presto discussa.

Ma il dato sconcertante è sopravvenuto oggi in risposta ad una nota del segretario comunale, e con la quale il Ragioniere capo del Comune, ha fatto presente che, nonostante l’enorme quantità di lavoro svolto, il proprio ufficio è storicamente carente di personale.

È una nota scioccante perché pone l’accento su quello che avevamo immediatamente criticato, ossia il depotenziamento e quindi il privare l’Ente del motore dell’ufficio economico-finanziario; infatti il dr. Limauro è ormai dipendente del comune di Sorrento, ed è convenzionalmente impegnato solo part time presso il nostro comune, fino alla fine dell’anno.

A questo dato aggiunge alcune contraddizioni rilevate e per altro già anticipate in audizione in Commissione trasparenza, come ad esempio la gestione del patrimonio comunale: altrove solitamente svolta dall’Ufficio tecnico, mentre invece, data la complessità dato anche dal lato urbanistico, rallenta ulteriormente le attività dell’Ufficio ragioneria.

A fronte dell’evidente carenza di personale, viene rappresentato che il Sindaco chiede di “stringere i denti”; a tal proposito facciamo notare che sono ben 17 le assunzioni programmate e procrastinate ormai da troppo tempo.

In sostanza il primo cittadino, che ricordiamo a beneficio dei lettori detenere la delega in materia di personale, anziché accelerare, dice di “arrangiarsi”.