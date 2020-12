Piano di Sorrento. I concessionari hanno pagato i lavori a Marina di Cassano: ecco di che si tratta. “La spiaggia prima o poi scomparirà, perché con l’erosione negli anni non è stato fatto nessun intervento su quel lato. Se ci ricordiamo foto degli anni ottanta, c’era una foto che arrivava a trenta metri da dove siamo adesso. Negli anni è scomparsa. Oggi non c’è più niente ma non perché sono stati fatti i lavori, proprio perché c’è stata negli anni una forte erosione. Quello che sta succedendo in tutta Italia. Oggi questa realizzazione della passerella è dovuto alla volontà della vecchia amministrazione, ci sono voluti otto anni per realizzarla. Con tutti i criteri. E non ci dimentichiamo che quest’opera viene interamente pagata dai concessionari di Marina di Cassano. Noi siamo stati danneggiati da un lato, ma guardiamo al futuro, perché il futuro è nelle migliorie. Ci porta molte più persone alla spiaggia, anche se qualcuno dice che diamo fastidio. E’ un’opera buona se fatta bene. Se pensiamo con charter, stabilimenti, e quant’altro, c’è un incremento del turismo che porta vantaggio non solo a chi esercita l’attività, ma all’intero territorio della penisola sorrentina. Abbiamo delle idee ma la burocrazia purtroppo è lunga. Per le panchine deve pensarci l’amministrazione comunale, le piante le mettiamo noi. E’ nostro interesse fare tutte queste cose per abbellire il borgo”.