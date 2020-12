Piano di Sorrento. I 40 anni di don Rito Maresca “Il regalo più bello? Le donazioni per l’operazione Zarepta alla Fondazione Exodus”. Il post del parroco di Mortora merita di essere ripreso , a parte per gli auguri che gli facciamo di cuore, per l’appello che lancia a una iniziativa di grande valore e intelligenza, aiutare le imprese ad aiutarsi, non una semplice beneficenza, ma un aiuto alle attività con il microcredito, una forma di sostegno che in realtà difficili ha fatto tanto.

In questo 2020 per tutti così difficile, c’è per me un’altra sciagura: il compimento dei #40anni