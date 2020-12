L’Istituto Comprensivo di Piano di Sorrento, con un bellissimo video, formula gli auguri di Natale alla Comunità scolastica, a tutti gli studenti, dai più piccoli ai più grandi, e con loro al personale scolastico ed alle famiglie. Insieme alle immagini ed alla musica ci sono anche i messaggi di molti rappresentanti della vita carottese. Fra i tanti riportiamo le parole del Sindaco Vincenzo Iaccarino: «Quello di quest’anno è indubbiamente un Natale diverso, dove anche le luminarie sono meno luminose, dove non possiamo fare quelle tombolate tutti insieme perché ci sono delle regole da rispettare, perché c’è questo virus che ci ha sconvolto l’esistenza. Però è proprio nella nascita di Gesù Bambino che riviviamo quella che è l’essenza di questo periodo, lo stare insieme nella propria famiglia, con gli affetti più cari. Vi auguro quindi un Natale sereno, con i vostri cari ed un nuovo anno pieno di gioia, di serenità e di salute, nel quale possiamo finalmente riabbracciarci, scambiarci un sorriso, una stretta di mano. Ma per fare tutto ciò dobbiamo rispettare le regole perché solo così potremo affrontare un anno in cui potremo essere di nuovo tutti insieme».

E poi il messaggio di Don Pasquale Irolla, parroco di San Michele Arcangelo: «Ragazzi il viaggio dell’anno scolastico è cominciato. Vi auguro che nei mesi prossimi possa finire la pandemia e vi togliate finalmente la mascherina ed andare a scuola in presenza. Vi possiate divertire, smettere di fare i bambini e finalmente crescere alla grande».

Don Antonio Parlato, parroco della Santissima Trinità: “Natale è tempo in cui mettere da parte i pensieri vecchi, arrugginiti e tristi. E’ tempo in cui togliere la vecchia convinzione che questo Natale sarà grigio, meno colorato, da dimenticare. Questo Natale sarà bello perché è un Natale diverso. Ci fideremo del Bambino Gesù. Nella notte di Natale, quando riporrai Gesù nella mangiatoia del tuo Presepe, Gesù ti racconterà un segreto speciale: se guarderai il mondo con gli occhi dei bambini scoprirai intorno a te tanta gioia, una gioia che niente e nessuno potrà mai cancellare. Buon Natale, un Natale nuovo, un Natale diverso, un Natale ricco di gioia e di tante sorprese».

Don Rito Maresca, parroco di Santa Maria di Galatea: «La canzone “22 settembre” di Ultimo dice: “Non essere affranto se un sogno non si svela, ho visto gente esclusa ridere a squarciagola, io la vita la prendo com’è”. Forse per questo 2020 avevamo tanti sogni, per questo Natale avevamo tanti sogni e non si sono realizzati come avremmo immaginato. “Ma non essere affranto se un sogno non si svela”, perché in realtà proprio quando il sogno non si svela abbiamo la possibilità di trasformarlo noi. “Ho visto gente esclusa ridere a squarciagola”, la vita non è bella o brutta, non è vero che tutto va bene automaticamente. Lo abbiamo scritto sui balconi delle nostre case qualche mese fa. In realtà la vita è grande e quando i sogni non si realizzano in realtà c’è solo un semaforo giallo perché possa crescere in te un sogno più grande. Auguri di buon Natale, questo Natale profondamente diverso, di sogni non svelati, ma un Natale in cui quanti di noi si sono sentiti esclusi, quanti in questo momento fanno fatica, quanti sono a casa per paura del Covid o semplicemente per la solitudine. Non temete, ma diventate voi protagonisti di questo tempo. Prendete la vita così com’è e trasformatela, fate della vostra – come dice Giovanni Paolo II – un’opera d’arte».