Piano di Sorrento. Gli auguri per questo Natale dall’Arciconfraternita della SS. Annunziata. Il Parroco di San Michele Arcangelo Don Pasquale Irolla rivolge per primo il suo pensiero: «A tutta l’Arciconfraternita della Santissima Annunziata il mio augurio per questo Natale è proprio, come nel presepe, far nascere Gesù dentro di noi. Era l’augurio di quando eravamo bambini: “Gesù nasce nel tuo cuoricino”. Penso che questo sia davvero il grande giorno e la grande grazia da augurarci e da leggere l’uno negli occhi degli altri».

E poi i confratelli e le consorelle recitano una poesia di Mahatma Gandhi: “Prendi un sorriso e regalalo a chi non l’ha mai avuto. Prendi un raggio di sole e fallo volare là, dove regna la notte. Scopri una sorgente e fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l’amore e fallo conoscere al mondo” ed una di Thomas Stearn Eliot: “Ho detto alla mia anima di stare ferma e di stare ad aspettare senza sperare, perché sperare sarebbe sperare la cosa sbagliata. Di stare ad aspettare senza amore, perché l’amore sarebbe amore per la cosa sbagliata. Ma resta ancora la fede. Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa. Aspetta senza pensare, perché non sei pronto per pensare. E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza”.

E’ nato Gesù, il Signore. Colui che farà germogliare ognuno di noi. E tornerà primavera. Tornerà il sole a riscaldare i nostri cuori. Tornerà il calore nelle nostre relazioni. Tornerà la voglia di amare. Tornerà la voglia di sperare. Tornerà primavera per quanti sono pronti a rinascere.