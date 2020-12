Piano di Sorrento, gli auguri di Natale del sindaco Iaccarino: “Tutti insieme ce la possiamo fare”

Piano di Sorrento. Con un post sulla sua pagina Facebook il sindaco Vincenzo Iaccarino formula i suoi auguri ai carottesi in questo anno difficile: “Carissimi, alla vigilia di questo Natale siamo portati a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, densi di difficoltà, a riflettere su quanto è accaduto, ma a sperare in un futuro finalmente sereno. Il Natale è la nascita di Gesù Bambino, la speranza di una nuova vita, anche se le logiche consumistiche degli ultimi anni sembrano averne stravolto il senso. La speranza può trasformare la fragilità in forza, la sofferenza in gioia, per una ripartenza e una rinascita.

Il mio pensiero va soprattutto a coloro che purtroppo portano nel cuore un inevitabile senso di vuoto e mancanza, che in questo particolare momento si fa sentire ancora più forte. A tutte queste famiglie toccate profondamente negli affetti, possa la luce della speranza accendersi nei loro cuori e donargli la forza di andare avanti nel calore dei propri cari.

In questo momento storico lo spirito che anima Noi Amministratori, che continuerà ad essere fiducioso e propositivo, ci fa guardare il futuro con ottimismo, consapevoli che ora più che mai dobbiamo lavorare coesi e uniti. Noi ce la stiamo mettendo tutta dal primo giorno e continueremo a lavorare senza sosta, per garantire alla Nostra Comunità un governo all’altezza della missione che ci è stata affidata. Tutti insieme ce la possiamo fare. Con l’augurio di ritrovarci al più presto liberi di riabbracciarci e di vivere in serenità la nostra vita, Vi auguro Buon Natale nella Vostra famiglia con tutto il mio cuore. Vostro Sindaco Vincenzo Iaccarino”.