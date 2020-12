Piano di Sorrento, Francesco e Michelina: l’amore ucciso dal virus

Piano di Sorrento. Francesco e Michelina, l’amore ucciso dal Covid. Il virus si era portato via suo marito, appena quattro giorni fa. E ieri, dopo 96 ore, quel mostro invisibile che tormenta il mondo ha ucciso anche lei, strappandola all’affetto dei suoi figli. E’ l’ennesima terribile storia scolpita tra le pagine nere della pandemia. La storia di Francesco Russo e Michelina Maresca. Entrambi pensionati, entrambi di Piano di Sorrento. Entrambi uccisi dal Covid. Una tragedia capace di sconvolgere la piccola cittadina della penisola sorrentina che si è stretta nell’abbraccio ai familiari delle due vittime.

«Una tragedia ha colpito la famiglia Russo Maresca di Piano di Sorrento essendo venuti a mancare, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, Francesco Russo prima e oggi la moglie Michelina Maresca – le parole del sindaco Vincenzo Iaccarino – In questo momento così difficile e di grande dolore per i figli Valerio e Barbara e per i familiari tutti, esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle del Consiglio Comunale a questa famiglia che fa parte della storia commerciale della nostra comunità». Sono undici le vittime della pandemia in città dall’inizio della seconda ondata. Un altro decesso è stato registrato, ieri, anche a Lettere. Nelle scorse ore si è arreso al Covid anche B.S., 58 anni, architetto di Lettere. Il professionista lavorava come tecnico esterno presso il Comune. Ad annunciare la notizia è stato proprio il sindaco della cittadina dei Lattari, Nino Giordano. «Ancora una volta ha vinto lui, il maledetto coronavirus – le parole del primo cittadino – Piangiamo per la scomparsa di un nostro concittadino. Mi tocca ancora una volta salutare una cara persona, un amico personale. Un uomo gentile e disponibile con tutti, professionista ovunque stimato». Resta comunque stabile la curva della pandemia in Campania.