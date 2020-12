Piano di Sorrento, Forum dei Giovani: “Il nostro adesivo su un bidone della spazzatura. Perché?”

Piano di Sorrento. Condividiamo questa segnalazione del Forum dei Giovani:

«Qualche sera fa un socio del Forum dei Giovani Piano di Sorrento mi ha inviato questa foto: il nostro logo incollato sul cestino della nettezza urbana installato di fronte al supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento. Essendo questo un adesivo che abbiamo fornito a tutti i commercianti di Piano di Sorrento che hanno aderito al progetto “Young Card”, è stato veramente molto semplice identificare chi è stato l’artefice di questa opera d’arte. Per alcuni potrebbe sembrare giusto dire il nome del “responsabile”, dando il via ad una sorta di gogna mediatica che alla fine non farebbe bene a nessuno. In questo momento più che mai a Piano abbiamo bisogno di unità e solidarietà senza perderci in polemiche e viscide speculazioni.

Avrei solo una domanda da fare a questa persona: perché? È un segno di protesta verso un’iniziativa che hai deciso di accettare volontariamente ma che non ha soddisfatto le tue aspettative? Credi che il posto del Forum dei Giovani sia un cestino della spazzatura? Hai voluto lanciarci un segnale di disprezzo, sfida, sdegno o sfiducia?

Purtroppo non sapremo mai la verità perché ho deciso di mettere da parte la questione e continuare con i progetti in cantiere, con la piena serenità di operare per il bene della città e dei giovani (e non) che ci vivono. Insieme agli altri ragazzi abbiamo deciso di inserire come premio della nostra “FORUMBOLA!” un buono da 200€ spendibile dal vincitore in qualsiasi negozio di Piano di Sorrento. Tutto ciò per aiutare, a modo nostro, l’economia del nostro paese. Non è tanto, lo sappiamo, ma è la nostra manifestazione di vicinanza e solidarietà verso i commercianti colpiti da questa crisi economica. Noi continuiamo per la nostra strada, perché nessuno ferma il treno del cambiamento».

Positanonews esprime la propria solidarietà ai Giovani del Forum e plaude alle loro iniziative ed al loro impegno.