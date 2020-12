Piano di Sorrento. Continua con successo l’iniziativa dell’Ascom “Piano ti Premia”: ecco tutte le attività. Ancora una volta Piano di Sorrento conferma la sua importante natura di città commerciale ed accogliente, con una particolare attenzione ai clienti anche per questo Natale, caratterizzato da un momento così difficile per l’Italia.

Continua con successo il concorso di Natale 2020 “Piano ti Premia” organizzato dalla Confcommercio (Ascom). Acquistando presso i negozi che aderiscono all’iniziativa dal 5 dicembre al 5 gennaio si riceveranno delle cartoline che permetteranno di vincere tantissimi buoni spesa. Per sapere se si è vinto basterà collegarsi al sito www.pianotipremia.it (anche direttamente dal QRcode posto sulla cartolina).

Il montepremi in palio, messo in campo dal Comune quest’anno come sostegno alle attività dei commercianti carottesi, è di 25.000€ suddivisi in 250 premi da 100€, spendibili entro il 28 febbraio 2021 sempre nei negozi aderenti. I vincitori potranno anche decidere, al momento dell’incasso del premio, se destinare parte della vincita in beneficenza.

Ricordiamo, ancora, che anche dagli altri paesi della Penisola Sorrentina, così come da Positano e dalla Costiera Amalfitana, è possibile venire a fare acquisti a Piano di Sorrento. Ciò è stato riconosciuto dal Governo e sottolineato nel Dpcm: non solo generi alimentari, ma anche abbigliamento, gioielleria, giocattoli. Insomma, ci si può spostare per fare spese laddove più conveniente.

Ecco le aziende titolari, con il loro indirizzo e numero di telefono, che hanno aderito all’iniziativa di Confcommercio Imprese per l’Italia:

