Piano di Sorrento, continua con successo il concorso “Piano ti premia” organizzato dall’Ascom

Piano di Sorrento. Continua con successo il concorso di Natale 2020 “Piano ti Premia” organizzato dalla Confcommercio (Ascom). Acquistando presso i negozi che aderiscono all’iniziativa dal 5 dicembre al 5 gennaio si riceveranno delle cartoline che permetteranno di vincere tantissimi buoni spesa. Per sapere se si è vinto basterà collegarsi al sito www.pianotipremia.it (anche direttamente dal QRcode posto sulla cartolina).

Piano di Sorrento conferma la sua natura di città commerciale ed accogliente, con un’attenzione particolare ai clienti anche in questo Natale così difficile.

Acquistare nei negozi di Piano non solo è sicuro, grazie al rispetto di tutte le norme di sicurezza atte a prevenire il diffondersi del contagio, ma diventa anche un’opportunità per tentare la sorte e magari aggiudicarsi uno dei tanti premi messi in palio.

Gli sponsor del Concorso sono: Supermercato Treesse, Banca Widiba, Gargiulo Casa, Finalco Brico Io, Pescheria La Cucina Mare Blu, New Electra, Ma.Ro. Market, Dega Motor, Stazione di Servizio EnerGas, Acqua & Sapone, Euronics Mastellone, Banca di Credito Popolare, Ittica del Sole.