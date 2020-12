Piano di Sorrento: congratulazioni a Marialaura Castellano per la laurea in Scienze dell’educazione

Piano di Sorrento. Congratulazioni a Marialaura Castellano per aver conseguito la laurea in scienze dell’educazione presso l’università Suor Orsola Benincacasa. Tesi di laurea in Pedagogia della comunicazione con titolo “La danza: strumento conoscitivo, mezzo espressivo e dispositivo pedagogico”.

“Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode” – Joseph Addison

Auguri dalla redazione di Positanonews!