Piano di Sorrento come gli Scavi di Pompei: strade dissestate e lavori incompiuti. I cittadini si chiedono perché…

Piano di Sorrento. Solo poco tempo fa abbiamo scritto un articolo dove lamentavamo i disagi e i continui incidenti in via dei Platani e parte bassa di via Bagnulo, dove i fondi stradali sono dissestati a causa di alcuni lavori. Lavori non portati a termine e che inevitabilmente portano ad altri disservizi come l’interruzione della corrente e dell’acqua. A tal proposito ci scrive un nostro lettore, che condivide un pensiero perfettamente in linea con quanto pensiamo noi: perché le strade sono lasciate in questo stato?

Gentilissimo Direttore, vorrei segnalare la situazione delle strade di Piano oggetto di lavori. Ho preferito farlo prima dell’inizio del Nuovo Anno. Come sicuramente anche Lei è a conoscenza, quasi tutte le strade di Piano sono paragonabile agli SCAVI di POMPEI e, per il tempo, alla cosiddetta “FABBRICA di S. PIETRO”. Tutto ciò è dovuto, a mio avviso, ad una strana oganizzazione disorganizzata. E’ inconcepibile intervenire su tutte le strade senza portarle a termine singolarmente provocando disagi sia ai veicoli che ai pedoni perché troppo dissestate e senza segnaletica. E’ irrispettoso verso i cittadini di Piano e non solo iniziare i lavori su una strada e non completarli subito prima di passare ad altre, visto che sono numerose. Che dire! Le sarei grato se riuscisse a farsi spiegare dai responsabili quello che la mia mente non v’è riuscita.

Siamo sicuri che ci siano dei motivi giusti per cui le condizioni siano quelle descritte però il comune non ci dà risposte in merito. L’amministrazione Iaccarino dovrebbe spiegare ai cittadini perché le strade sono state lasciate così. Al momento ci sono stati solo dei piccoli incidenti ma la situazione potrebbe peggiorare. Noi abbiamo il dovere di comunicarlo.