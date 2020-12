Piano di Sorrento, ci lascia Gennaro Mollica, Maresciallo dei Carabinieri in pensione

Piano di Sorrento piange un altro dei suoi cittadini illustri. Ha concluso la sua esistenza terrena Gennaro Mollica, Maresciallo dei Carabinieri in pensione. Un pezzo di storia della città che va via insieme alla sua grande cultura ed alla sua instancabile voglia di trasmettere ai giovani i personali ricordi della guerra ed il valore dell’amore per la Patria. Se ne va un uomo buono e dal grande cuore, un uomo perbene nel senso più bello del termine.

Lascia nel dolore i figli Nicola con Emilia, Domenico con Anna Maria, i nipoti Chiara con Gaetano e Mariano con Carmen, le amate piccole Francesca e Sofia, la sorella Anna e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita.

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 24 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa di Santa Maria di Galatea in Mortora.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il grave lutto che li ha colpiti.