Piano di Sorrento, ci lascia Francesco Russo (O surdo)

Una triste domenica per la città di Piano di Sorrento che piange la scomparsa del 76enne Francesco Russo, conosciuto da tutti come “O surdo”, titolare da anni del negozio Agrozoomarket in Piazza della Repubblica. Una persona dal cuore grande e dall’immensa disponibilità, sempre gentile e pronto ad aiutare i clienti con garbo e professionalità. Un altro pezzo di storia carottese che va via in questo tragico 2020. La piazza sarà più triste senza il suo inconfondibile sorriso.

A darne il doloroso annuncio la moglie Maria Michela, i figli Barbara e Valerio, il nipote Lorenzo, il genero Riccardo e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.