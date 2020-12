Piano di Sorrento, auguri a Don Rito Maresca per i suoi 40 anni

Piano di Sorrento. Oggi Don Rito Maresca della Parrocchia di Santa Maria di Galatea in Mortora, compie 40 anni. Ed è lui stesso a renderlo noto con un post sulla sua pagina Facebook: “In questo 2020 per tutti così difficile, c’è per me un’altra sciagura: il compimento dei 40 anni! Scherzo!!! Ringrazio Dio per il dono di una vita così bella e soprattutto per l’avventura nel ministero ordinato che mi ha permesso di incontrare tante storie e persone. Permettetemi di presumere che tanti vorrebbero rendersi presenti con un dono o un pensiero, ma anche di poter dire che sono già contento di tutto quello che ho, dell’affetto e della premura di molti e, spero, della preghiera e del sostegno di molti di più. Per questo, oltre quanto già frutto della vostra generosità arriverà alla Parrocchia di Mortora per essere convertito in buoni spesa per famiglie bisognose, vorrei invece che quanto ciascuno di voi avesse pensato di spendere per un regalo personale per me. potesse essere raccolto e devoluto alla Fondazione Exodus 94 per il progetto Operazione Zarepta per il microcredito a persone e imprese in questo tempo di coronavirus. Poter aiutarmi a fare del bene ad altri sarà il dono più grande che potrete farmi! Questo l’Iban del conto bancario su cui effettuare donazioni per sostenere l’attività di Exodus ‘94: IT73L0306909606100000107198”.

Noi di Positanonews condividiamo il suo appello e gli auguriamo di cuore un buon compleanno ringraziandolo per la sua energia instancabile nel rendere visibile l’amore di Dio e l’importanza della fede e della preghiera. Auguri di cuore Don Rito.