Piano di Sorrento. Aspettiamo Sara Ciocio per un brindisi fuori programma a Positanonews. Siamo stati raggiunti oggi da una telefonata della nostra Sara Ciocio, donna di straordinaria intelligenza e umanità, che ci segue e documenta dalla Penisola sorrentina e Costiera amalfitana tantissimi eventi. Purtroppo in questo momento è in ospedale, non è Covid, ma ci ha sottratto la possibilità di un brindisi che faremo a breve . Per lei faremo un fuori programma, ti aspettiamo cara Sara e grazie di tutto quello che fai per noi. Un abbraccio e auguri per una presta guarigione