Piano di Sorrento, Ascom: nei negozi la card “Christmas 2020” per vincere buoni spesa

Piano di Sorrento. E’ in corso l’iniziativa di Ascom – Confcommercio imprese per l’Italia chiamata “Christmas 2020“. Facendo shopping tra i negozi di Piano, dove c’è sempre grande affluenza grazie alla loro potenza commerciale, è possibile vincere tanti buoni spesa. In tutti gli store, al termine dell’acquisto, i commessi daranno ai cittadini delle card. Per scoprire se si ha vinto basta collegarsi al sito www.pianotipremia.it. I commessi dei punti di vendita daranno tutte le informazioni necessarie per scoprire come partecipare.

L’iniziativa dell’associazione presieduta da Gianluca Di Carmine è valida dal 5 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021. Un grande encomio a Di Carmine per tutto l’impegno profuso per le attività di Piano che si dimostra l’unica potenza commerciale della Penisola sorrentina. “Il segreto di Piano è l’accoglienza e la disponibilità dei commercianti. Una professionalità che ci distingue da generazioni. Anche in un momento così difficile cerchiamo di difenderci al meglio con tante iniziative. Come quella in collaborazione con l’amministrazione comunale che ci ha sovvenzionato l’intero montepremi di 25 mila euro”, ha evidenziato Di Carmine in una recente intervista a Positanonews.