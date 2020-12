Piano di Sorrento: Antonio D’Aniello spiega a Positanonews la sua presa di posizione elettorale

Piano di Sorrento. Antonio D’Aniello criticato dalla collega di partito del Pd Maria Laura Gargiulo perché avrebbe comunicato di stare con Ruggiero e contro Iaccarino. Ecco il commento che ci è stato dato da D’Aniello.

“Il partito di Piano di Sorrento decise di smettere di sostenere Iaccarino anni fa, dopodiché trattandosi di liste civiche, purtroppo è possibile, avere un consigliere in maggioranza e uno in opposizione. Questo con l’avvicinarsi delle elezioni produce delle fibrillazioni inevitablili. Altrimenti non si spiega la presa di posizione adesso, quando mi capita di fare interviste e comunicati stampa da oltre due anni”.

Riportiamo di nuovo le parole della Dr.ssa Maria Laura Gargiulo, consigliera comunale PD Piano di Sorrento:

“Sono sconcertata per le dichiarazioni di Antonio D’Aniello al settimanale Agorà lui che, in quanto iscritto al PD di Piano di Sorrento come me, prima di esprimersi come ha fatto ancora una volta avrebbe dovuto quantomeno confrontarsi in sede di partito, non fosse che per rispetto di tutti e della sottoscritta che, non a caso, è stata scelta dal Partito come candidata nella recente consultazione regionale e pertanto ha titolo e credito per esprimersi sulle linee politiche, amministrative ed elettorali del PD di Piano”.