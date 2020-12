Piano di Sorrento, al Supermercato Tre Esse l’esclusivo Panettone tradizionale di Stefano Gatti

Piano di Sorrento. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, e loro non si stancheranno mai di stupirci. Il supermercato Tre Esse ì è tra i più attrezzati di tutta la Penisola sorrentina e continua ad offrire servizi unici. Per le feste natalizie al Tre Esse è possibile acquistare il Panettone tradizionale di Stefano Gatti.

Il Panettone tradizionale di Stefano Gatti è prodotto con Lievito Madre, senza conservanti, con canditi di altissima qualità, preparato artigianalmente in vaso cottura… fresco fino ad 1 anno dalla sua produzione, grazie alle proprietà di questo tipo di lavorazione. Un must per gli amanti del panettone “sempre”! “Vieni a scoprirlo da noi… vi aspettiamo”, è l’invito del supermercato.

Il supermercato Tre Esse di Piano di Sorrento continua ad essere sempre al servizio della cittadinanza. Uno staff sempre sul pezzo e costantemente alla ricerca della qualità. Un team che conosce le esigenze del cliente, proponendo ogni stagione prodotti nuovi e unici, senza limitarsi al territorio.