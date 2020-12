Piano di Sorrento, aiuti per famiglie ed imprese: al via le domande. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, sulla sua pagina Facebook, per informare i suoi concittadini:

Tante famiglie, in questo ultimo anno, hanno visto diminuire drasticamente il proprio reddito, a causa delle misure di lockdown adottate per fare fronte all’ emergenza sanitaria Covid-19.

L’ Amministrazione Comunale, per consentire a famiglie e imprese in difficoltà, di fronteggiare gli effetti scaturiti dalla crisi, con Delibera di Giunta Comunale del 4/12/2020, ha stanziato fondi specifici per :

– Sostegno alle famiglie per l’ acquisto di prodotti di prima necessità in “Buoni Spesa”.

– Sostegno ai cittadini che hanno perso il lavoro o che hanno ridotto il loro fatturato con contributi a fondo perduto.

– Sostegno alle microimprese in difficoltà economica con contributi a fondo perduto.

Tutte le informazioni a riguardo, per conoscere le modalità di partecipazione e i requisiti per presentare le rispettive domande, nonché i moduli di istanza da compilare e apporre in allegato alle pratiche, li troverete sul portale web del Comune di Piano di Sorrento, alla pagina Servizi Sociali.

Qui il link diretto :

https://bit.ly/36SPpk1

Insieme all’ Assessore alle Politiche Sociali, agli Uffici Comunali preposti, alla Giunta ai Consiglieri tutti, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra e continueremo a lavorare insieme per i nostri cittadini e ad unire le nostre forze sul territorio per continuare a fare fronte alle esigenze della nostra comunità in questo difficile periodo storico.