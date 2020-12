Piano di Sorrento. A Natale aiutiamo le piccole botteghe, Salgar

Piano di Sorrento ( Napoli ) . A Natale aiutiamo le piccole botteghe . Via San Michele la storica Bottega di Salgar apre il suo scrigno a tutti i desideri che vorresti trovare sotto e sopra l’albero di Natale, ma soprattutto piena di entusiasmi, sorrisi, e tanta gioia nel cuore, per donare a te ed a chi vuoi bene, a partire da un euro, quello che il tuo cuore veramente desidera. Complimenti per la sensibilità di pensare ai più poveri a chi con pochi soldini può donare un pensiero artigianale, da tutto lo staff di Positanonews. Buon Natale!!!!