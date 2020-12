Piano di Sorrento, 9 casi di Coronavirus e 11 guariti. Nona vittima del Covid-19 in città

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Mi addolora profondamente darvi la triste notizia di un altro nostro concittadino che è venuto a mancare a causa del Covid-19. Era ricoverato in Rianimazione Covid all’Ospedale di Sorrento. Purtroppo è la nona vittima da quando è iniziata la pandemia nella nostra comunità. Ci stringiamo forte al dolore dei familiari a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

Proteggiamo noi stessi e la nostre famiglie da questo terribile virus: 1) Evitiamo assembramenti all’interno ed al di fuori degli esercizi commerciali nonché per strada; 2) Indossiamo sempre correttamente la mascherina; 3) Laviamo spesso le mani. Non è questione di “colore”, ma di responsabilità e senso civico: non abbassiamo la guardia!

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato altre 9 nuove positività e 11 guarigioni di nostri concittadini».