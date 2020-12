Piano di Sorrento, 565.900,85 euro per aiutare famiglie, imprese e persone in difficoltà a causa dell’emergenza economica. A darne la notizia è stato il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

L’Amministrazione Comunale di Piano di Sorrento, lunedì 30 novembre 2020, in sede di assestamento del bilancio, ha deciso di destinare la somma di 480.000,00 euro, a cui si aggiungono 85.900,85 euro da parte dello Stato, per un totale di 565.900,85 euro, ai seguenti interventi per aiutare le famiglie, le micro imprese e coloro che hanno perso il lavoro, che si sono venuti a trovare in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal “Coronavirus”:

215.900,85 euro per “Buoni Spesa” destinati alle famiglie;

200.000,00 euro per contributi a fondo perduto destinati alle “Micro Imprese”;

150.000,00 euro per contributi a fondo perduto destinati ai “Coloro che hanno perso il lavoro”.

In questa settimana, saranno perfezionati gli atti amministrativi necessari.

Dalla prossima settimana, gli avvisi pubblici e le domande di partecipazione saranno disponibili sul sito del Comune di Piano di Sorrento e ne sarà data ampia informazione.

Queste azioni amministrative concrete, a cui se ne aggiungeranno altre allo studio, rappresentano un dovere istituzionale e morale per sostenere la nostra Comunità in questo periodo di difficoltà, in cui dobbiamo mettere in campo tutte le risorse disponibili per ridurre la sofferenza ed alimentare la fiducia.