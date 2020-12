Piano di Sorrento, 5 nuovi casi di Coronavirus e 21 guariti. Ricoverati 4 ospiti della Casa di Riposo

Piano di Sorrento. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 5 nuove positività e 21 guarigioni di nostri concittadini.

Nella nostra Casa di Riposo sono 4 gli ospiti ricoverati all’Ospedale di Sorrento di cui 3 (tra cui 1 centenaria) in astanteria Covid per problemi respiratori in ossigenoterapia ad alti flussi ed 1 in Medicina D’urgenza. Un 4 ospite è stato trasferito al Covid Hospital di Boscotrecase. Siamo in contatto con i colleghi e monitoriamo la situazione. In condizioni cliniche stazionarie gli altri ospiti che ieri sono stati sottoposti a nuovo controllo USCA predisposto dal referente Asl Emergenza Covid 19 RSA Dott. Antonio Coppola. Noi manteniamo alta l’attenzione: una nostra disattenzione potrebbe costare cara e permetterebbe al virus di diffondersi nelle nostre famiglie. Io ci sono sempre. Vostro Sindaco”.