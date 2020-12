Piano di Sorrento, 1 nuova positività e 4 guarigioni, ricoverata un’ospite della Casa di Riposo. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Carissimi,

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 1 nuova positività al Covid19 e 4 guarigioni di nostri concittadini.

Nella nostra Casa di Riposo un’ospite è stata ricoverata all’Ospedale di Sorrento in astanteria Covid per problemi respiratori in ossigenoterapia ad alti flussi.

Siamo in contatto con i colleghi e monitoriamo la situazione.

In condizioni cliniche stazionarie gli altri ospiti.

Con il referente Asl per le RSA dott

Antonio Coppola

è stata contattata l’Unità di Crisi Regionale per avere a disposizione da domani 2 unita OSS che andranno a rinforzare in questa emergenza l’organico della struttura.