Pescheria CICA, Amalfi: prezzi ribassati e consegne a domicilio in tutta la Costiera. E per Natale scegli il meglio con i cesti regalo!

Pescheria CICA, Amalfi: prezzi ribassati e consegne a domicilio in tutta la Costiera. E per Natale i cesti regalo!

Come sempre, la pescheria CICA., leader nel settore ittico della distribuzione e commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati, con sede principale ad Amalfi, continua a distinguersi: sono diverse le idee che l’azienda nata più di venti anni fa, caratterizzata da grande qualità del pescato e da un servizio impeccabile, propone ai cittadini della Costa d’Amalfi.

In primis, rendendosi conto delle enormi difficoltà dovute al periodo di crisi scaturita dal Covid-19, i titolari dell’attività hanno deciso di ribassare i prezzi sia sui prodotti congelati che su quelli freschi. Inoltre, se questo non dovesse essere abbastanza, è attivato il servizio di consegne a domicilio in tutta la Costiera Amalfitana: oltre a tutti i tipi di pesce, aragoste ed astici vivi, ostriche delle migliori varietà (come la Tarbourichi perla del delta, poget, regal or, Royal Herve, bonsonge), granchi e frutti di mare arriveranno direttamente a casa vostra!

Per le ordinazioni è possibile far riferimento all’indirizzo mail ordinazioni@centroitticocica.com

Per un’idea sfiziosa di fine pasto, la proposta è fruttini di Lancusi ripieni di gelato.

L’azienda, infatti, è rivenditrice esclusiva della frutta gelato ripiena di Lancusi: si tratta di un sorbetto dal sapore unico, fresco e naturale, racchiuso in un guscio di frutta, senza additivi, senza conservanti, senza stabilizzanti e senza grassi idrogenati.

Infine, anche in vista dell’imminente Natale, è possibile realizzare cesti regalo con prodotti confezionati, come colatura, tonno all’olio, salmone affumicato, che viene importato direttamente dalla Scozia.

Numero telefonico: 089 831278

Per ulteriori informazioni: info@centroitticocica.com