Per la Salernitana e’gia vigilia,domani c’e l’Entella all’Arechi

E’ una domenica di vigilia per la Salernitana che domani sera sarà protagonista dell’anticipo della quattordicesima giornata di campionato contro la Virtus Entella. Il tecnico granata Fabrizio Castori è troppo esperto per dare peso ad una graduatoria che vede i liguri ultimi e non intende sottovalutare l’impegno che lo attende: “La partita di domani sarà molto più difficile di quanto si possa pensare, contro una squadra che ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo valore – sono le parole di Castori rilasciate all’house organ del club granata – Dovremo avere il massimo rispetto per il nostro avversario e giocare con la massima attenzione. Sono sicuro che non commetteremo l’errore di sottovalutare una partita molto pericolosa come quella che ci attende”.

Il mister ha quindi concluso: “Dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere una vittoria che sarebbe molto importante. Le tante partite ravvicinate ci permettono di sfruttare tutta la rosa e chiunque sia stato chiamato in causa sta dando il suo apporto”.

fonte;salernitana news