Per la rubrica “Ma di cosa parliamo”di Gigione Maresca, la nostra redazione ha intervistato Flora Febraro, attrice, presentatrice e videomaker che nel periodo del lockdown ha deciso di creare un programma interamente fatto da lei, con metodi casalinghi. Con l’ausilio del suo cellulare e con i dovuti accorgimenti, Flora ha ripreso da sola tutte le puntate, montato sigla e video degli ospiti e realizzato una vera e propria trasmissione in 14 puntate, in cui ha ospitato grandi personaggi del mondo della cultura e dell’arte con lo scopo unico non solo di informare, ma anche di intratterene tutte le persone che ormai erano costrette a trascorrere la maggior parte del loro tempo stando in casa.