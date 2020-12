Per il Conte Tacchia ora val bene una pernacchia.

Un’amara Europa per Conte ed i tifosi dell’Inter. La squadra di mister piangina viene eliminata dalle coppe Europee. Neanche la Europa League che sarebbe stata solo una consolazione per i tifosi della beneamata ha chiuso le porte alla banda Conte. Le colpe ? Ora non è il momento. Però chi si deve prendere le responsabilità è solo il mister , uno dei super pagati d’Europa, che pur avendo una rosa di riguardo ha fallito l’obiettivo principale. Mister piangina adesso deve rimettere il mandato di allenatore. Non si può essere dipendente di una società che gli ha messo tutti i mezzi per vincere e criticarla. La società dal suo canto adesso, anche se malvolentieri, ha come si dice il coltello dalla parte del manico e può decidere se esonerare o meno questo allenatore tanto antipatico quanto oggi perdente. La cronaca vede l’Inter scendere in campo al Meazza con la testa a Madrid dove i Blancos stanno affrontando il Borussia Mönchengladbach. Nel primo tempo è da segnalare la traversa di Lautaro. Intanto il Real Madrid , a dispetto di chi pensava che facesse il biscotto con i tedeschi, cosa assurda per i blasonati Blancos, sta vincendo per 2-0 con due goal del bomber Benzema. A Napoli c’era qualcuno nei piani alti della società azzurra pensava che fosse vecchio. Ora ci servirebbe quel vecchio. Nel secondo tempo Trubin, a inizio ripresa, ha disinnescato uno splendido colpo di testa di Lukaku. Successivamente l’Inter con Brozovic, con un rasoterra deviato che per poco non tenta di sorprende il portiere dello Shakhtar Donetsk:. L’ Inter ha una buona occasione con Sanchez che di testa colpisce forte ma cosa inverosimile Lukaku cambia casacca diventando difensore della squadra ucraina. Non basta Handanovic per sbloccare il risultato. Finisce 0-0 e finisce anzitempo l’avventura di Conte e l’Inter in Europa. Per il Conte Tacchia ora val bene una pernacchia.

IL TABELLINO

INTER-SHAKHTAR DONETSK 0-0

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (85′ D’Ambrosio s.v.); Hakimi 6 (85′ Darmian s.v.), Barella 6.5, Brozovic 6, Gagliardini 5.5 (76′ Sanchez 5.5), Young 5 (69′ Perisic 5.5); Lukaku 6, Lautaro Martinez 6 (85′ Eriksen s.v.).

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Trubin 7; Dodô 6.5, Bondar 6.5, Vitão 5.5 (36′ Khocholava 6), Matvienko 6; Maycon 6, Stepanenko 6, Kovalenko 5.5; Tetê 6 (65′ Solomon 6), Taison 5.5 (86′ Dentinho s.v.), Marlos 5.5 (65′ Alan 5.5).

ARBITRO: Vincic (Slo)

AMMONITI: Vitao (S), Gagliardini (I), Hakimi (I), Brozovic (I), Trubin (S)