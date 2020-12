Penisola sorrentina verso Covid-free, ma Vico Equense e Castellammare in controtendenza Percentuale di tamponi positivi al 14 % (più del doppio di quello regionale al 6,6 %), numero di casi positivi che salgono dalla media di 2,8 al giorno del precedente bollettino alla media attuale di 6,3 al giorno, inoltre aumentano persino gli attuali positivi (cosa molto negativa) e per finire nel peggiore dei modi c’è anche un deceduto. Queste le riflessioni sui social nella cittadina della Penisola Sorrentina, da Sorrento a Massa Lubrense il coronavirus Covid-19 sembra sotto controllo, e comunque ridimensionato. Se a Vico Equense c’è un trend che è l’opposto di quello nazionale e regionale, allora è evidente che purtroppo c’è qualcosa che non va Mentre i restanti comuni della penisola sorrentina stanno andando molto bene e diventando addirittura covid-free

Può darsi pure che abbiano l’effetto della vicinanza di Castellammare di Stabia e l’area vesuviana di Napoli . che è uno dei principali focolai campani. A Castellammare il numero dei nuovi casi è sempre maggiore rispetto ai guariti e attualmente 1 stabiese su 41 è tuttora positivo al virus, mentre dall’inizio della pandemia 1 stabiese su 24 ha contratto il virus. Numeri, questi della città delle acque, che fanno paura!!!

Su 8000 abitanti, Meta ha appena 8 casi attualmente positivi. E come Meta anche tutto il resto dei comuni della penisola sorrentina stanno messi così. Noi su 20000 abitanti ne abbiamo 70. Ecco perché in proporzione stiamo nettamente peggio rispetto al resto della penisola sorrentina. Riflessioni sul web dei cittadini del paese dei Monti Lattari fra i più belli della Campania che abbiamo voluto riprendere.