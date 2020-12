Penisola sorrentina: negozi aperti, gente in giro e traffico bloccato. Ma le scuole restano chiuse…

Penisola sorrentina. Vi riportiamo informazioni in tempo reale sulla mobilità/viabilità. Oggi il traffico è totalmente bloccato da Piano a Sorrento a causa della riapertura dei negozi. Tutti hanno approfittato della zona arancione per fiondarsi in strada e fare i regali per Natale. Ci sono molte persone in giro, sia a piedi che in automobile.

La cosa più triste è che in tutta questa situazione le scuole sono ancora chiuse. I nostri figli ancora non possono fare lezione in presenza. Sembra assurdo eppure è vero: c’è gente dappertutto in giro, i negozi e i mercati sono aperti ma la scuola che è un luogo molto sicuro resta chiusa. Questa è una decisione che definiamo triste e che ci addolora.

Invitiamo i genitori ad andare da oculisti e da esperti di posturologia per i danni che stanno avendo i ragazzi. Problemi non solo per la didattica, che a distanza non rende come in presenza, ma anche per la salute. Gli esperti ci dicono che c’è stato un aumento esponenziale di problematiche di salute.