Penisola Sorrentina, marittimi fermi in Cina: «Conte deve muoversi». A fornire tutti i dettagli è stato Salvatore Dare in un articolo pubblicato sull’edizione odierna di Metropolis. Ora il caso è finito ufficialmente sulla scrivania del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Perché, ieri, dopo giorni di solleciti e interventi ufficiali pure sui social, i sindaci dei Comuni di appartenenza dei marittimi italiani bloccati su due navi mercantili in Cina da oltre un anno hanno inviato una missiva al premier. C’è ansia in penisola sorrentina per il dramma che stanno vivendo l’allievo di coperta Francesco Mastellone di Sant’Agnello e il direttore di macchina Pietro Starace di Vico Equense: entrambi i marittimi si trovano a bordo del mercantile “Antonella Lembo”.

Nella lettera al presidente del consiglio viene ricordato che le due unità navali sono ferme al largo del porto di Huanghua dallo scorso 29 giugno per una disputa commerciale tra Cina ed Australia che impedisce di scaricarne il carico e, per la concomitanza della pandemia, di fare tornare a casa i membri degli equipaggi che in diversi casi si trovano a bordo da più di un anno. Sulle due navi, di proprietà di compagnie di navigazione napoletane, sono imbarcati 13 marittimi di diversi comuni italiani tra cui, oltre Vico Equense e Sant’Agnello, anche Napoli, Procida e Monte di Procida e proprio per iniziativa del sindaco di quest’ultimo comune, Giuseppe Pugliese, è stato richiesto l’intervento di Conte. «Caro Presidente, Le chiediamo di esercitare le Sue prerogative di Capo del Governo affinché si giunga rapidamente alla rotazione degli equipaggi» scrivono i sindaci sottolineando che la vicenda è ormai in stallo e senza prospettive immediate di risoluzione chiedendo un incontro urgente in videoconferenza per esaminare le azioni da adottare per riportare a casa i marittimi.

Oltre all’Antonella Lembo, nella stessa situazione ci sono altre navi. Dai mercantili, di fatto, non si riesce a sbarcare il carbone proveniente dall’Australia perché le autorità cinesi respingono le richieste. La nave, una bulk carrier di 229 metri battente bandiera italiana e di proprietà della Fertilia (società con sede a Napoli), è arrivata a Huanghua via Filippine con un carico di carbone siderurgico prelevato in Australia ma per ragioni non meglio precisate non ha avuto il permesso di scaricarlo e si trova quindi bloccata a circa 15 miglia dalla costa; a poca distanza un’altra nave della stessa compagnia su cui sono imbarcati alcuni marittimi di Monte di Procida. A causa del Covid ai membri dell’equipaggio è stato impedito di scendere a terra; gli uomini sono impegnati nelle operazioni di manutenzione e tengono la nave in efficienza in attesa di poter scaricare. A bordo hanno cibo ed acqua a sufficienza e vengono consegnati medicinali per i marittimi con problemi di salute, fatti arrivare dall’Italia.

Di recente è stata organizzata una videoconferenza tra i comuni italiani che hanno marittimi imbarcati sulle navi.