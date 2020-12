Penisola Sorrentina: la paura fa sparire le bombole di ossigeno. “Sto assistendo a cose inverosimili – ci ha detto un medico, in relazione alla mancanza di bombole d’ossigeno. “Basta che sei positivo ma asintomatico e iniziano subito con anti cortisone e enoxaparina. Qualcuno si procura anche ossigeno. Lasciar le bombole salva una vita umana”.

Più volte noi di Positanonews abbiamo affrontato l’argomento. Lanciamo ancora una volta un appello: chi è in possesso di vuoti di bombole deve consegnarli. E’ importante, serve per aiutare le persone in difficoltà.