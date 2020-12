Penisola sorrentina Immacolata con traffico per strada, ma domani scuole chiuse. Solo Sorrento apre e pensa al futuro. Chi non è capace non fa e si toglie il pensiero. C’è poco da dire della sciagurata scelta dei sindaci di Massa Lubrense, Vico Equense, Meta, Sant’Agnello e Piano di Sorrento.

Solo Sorrento ha deciso di aprire le scuole Materna e prime classi delle primarie, il sindaco Massimo Coppola ha comunque legato tutto all’andamento epidemiologico, e così doveva essere.

Foto 2 di 2



Tuteliamo dalla curva della pandemia da coronavirus Covid-19? Ma quale curva se è discendente? Ci sarebbe anche il limite per una azione da parte dei genitori, per la lesione al diritto dello studio e anche alla salute psico-fisica e sociale dei propri figli, visto che apertura o chiusura in Campania doveva essere data dalla curva epidemiologica, non da quella della emotività dei genitori o della incapacità della politica.

Si pensa al rischio coronavirus covid-19 e ieri era sotto gli occhi di tutti il traffico impazzito sul Corso Italia, i negozi, il mercato, giustamente tutto aperto, visto che è zona arancione, tutto, ma tutto si apre, la scuola no.

La DAD non è scuola. Le linee internet instabili, la difficoltà di concentrazione, le disparità sociali accentuati fra chi ha un buon , e costoso, computer e chi no. La mancanza di relazioni che sono indispensabili a questa età, l’impossibilità per i piccoli di imparare davvero a leggere e scrivere attraverso uno schermo.

E la salute?

Esiste solo il Covid? Chiedete agli oculisti quanti danni stanno avendo i bambini, danni alla vista, posturali, al sistema neurovegetativo e relazionale. Chiedetelo agli esperti.

Li proteggiamo dalla pandemia? E poi mandate tutti in zonzo?

E’ un paese normale questo?