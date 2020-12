Penisola sorrentina: disagi e attese lunghissime per le poste

Penisola sorrentina. Poste nel caos, gente in fila per quasi un’ora. Questa mattina a Sant’Agnello si è sfiorata una rissa perché degli imprenditori dovevano pagare urgentemente delle tasse in scadenza ma dinnanzi c’era tante persone in attesa. Disagi allo sportello. E’ dovuta intervenire la Polizia municipale per sedare la rissa.

Lo stesso tipo di caos c’è a Piano di Sorrento, come si vede in foto. Il problema oltre alla lunga attesa è il freddo; e quando c’è la pioggia peggio ancora. Consigliamo ai cittadini di utilizzare il servizio di prenotazione online per evitare di stare aspettare troppo.