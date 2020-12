Penisola sorrentina: calo netto dei contagi a 223, ma Vico Equense rompe il trend guariti

Penisola sorrentina, i dati della pandemia da covid-19 spaventano di meno rispetto ad alcune settimane fa. Tuttavia, in vista del Natale, tra le zone più a rischio troviamo Vico Equense, che tronca il trend dei guariti registrato dagli altri comuni, con 19 nuovi positivi in tre giorni e 71 attualmente contagiati. Non sono da meno Sorrento e Piano di Sorrento, rispettivamente con 64 e 61 positivi; nel primo caso, però, negli ultimi 7 giorni sono più i guariti che i positivi. Crollano i contagi a Meta , Sant’Agnello e Massa Lubrense, rispettivamente a 8, 9 e 10 contagi.

Sant’Agnello 9

Vico Equense 71

Sorrento 64

Piano di Sorrento 61

Meta 8

Massa Lubrense 10