Penisola sorrentina: accordo da 50 milioni per rilanciare 12 hotel vip

Penisola sorrentina. Un contratto di sviluppo da quasi 50 milioni di euro per rilanciare il turismo in Penisola. Un accordo tra Invitalia e 12 hotel che hanno unito le forze per ottenere finanziamenti agevolati e risorse a fondo perduto. L’obiettivo dell’operazione – si legge nei documenti ufficiali – è quello di procedere al miglioramento delle strutture ricettive e alzare i livelli di occupazione in un momento complesso come quello attuale.

Il piano è stato proposto dalla Sea, proprietaria dell’Hilton Palace a Sorrento, e coinvolge 12 alberghi a 4 e 5 stelle di Sorrento, Massa Lubrense e Sant’Agnello. Il contratto prevede 47,9 milioni di euro di investimenti. “Il finanziamento dell’iniziativa è una sfida per le nostre imprese ma anche un’opportunità per farci trovare pronti e ancora più competitivi quando l’emergenza verrà superata”, ha dichiarato Gian Mario Russo dell’Hilton.

Fonte: Metropolis