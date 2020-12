Penisola: i sindaci non sanno come usare i 30 mila test di Msc. La nostra proposta: “Conserviamoli per la terza ondata, dopo Natale”

Penisola sorrentina. Come detto a più riprese, Msc Foundation ha donato alla Fondazione Sorrento 30mila test rapidi per l’individuazione dell’antigene al Covid-19 (valore economico di 200.000 euro), affinché siano distribuiti ai sei comuni della costiera sorrentina. Praticamente più di un tampone ogni tre residenti. Ad oggi, i sindaci non sanno come utilizzarli.

La proposta di Positanonews: i test di Msc si conservino per il post Natale per fronteggiare la terza ondata. Il nostro invito rivolto a Msc e i sindaci dei 6 comuni della Penisola sorrentina è di fermarsi e di non utilizzare i test in questo periodo. La maggior parte degli studiosi e le notizie dei principali media ci fanno pensare che proprio dopo Natale ci sarà un nuovo boom.

Senza considerare che a gennaio ricominceranno anche le scuole. Per cui il nostro appello è: non sprechiamo i test, la cosa migliore migliore è conservarli per il prossimo mese.