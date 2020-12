Penisola-Costiera: nessun punto vaccinale anti-covid. Ma un anziano da Positano come arriva a Castellammare?

Con l’avvicinarsi della data di inizio delle vaccinazioni in Campania, ci si accorge sempre di più che la sanità in Penisola sorrentina va a scomparire completamente.

La scelta dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia da sempre e soprattutto negli ultimi giorni focolaio epidemico del terribile Covid 19 conferma quanto emerso ultimamente sulla paventata chiusura dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento per mancanza di personale medico (in particolare gli anestesisti).

Sono in tanti a chiedersi infatti come possa spostarsi un anziano (sono i primi destinatari dei vaccini) da Marina del Cantone, a Massa Lubrense, tanto per fare un esempio per raggiungere Castellammare. E così quelli di Positano, Vettica, Praiano. É ormai improcrastinabile la discesa in campo dei sindaci del comprensorio per rivendicare quanto spetta in tema di assistenza sanitaria alle popolazioni locali.