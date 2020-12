Pellezzano, recuperata refurtiva per 100mila euro. In fuga la Banda Bassotti

Intercettati dai carabinieri mentre tentavano di scappare dopo un furto in una villa.

Sono in fuga i cinque ladri, con ogni probabilità stranieri e provenienti dall’hinterland napoletano, che avevano messo a segno un colpo da 100mila euro nella serata di venerdì a Pellezzano. I militari, guidati dal comandante Alessandro Cisternino della Compagnia di Mercato San Severino, li hanno sorpresi nel corso di un servizio per la prevenzione dei reati sul territorio. I malviventi, in puro stile “banda Bassotti”, avevano con sé dei sacchi pieni di argenteria, orologi e oggetti preziosi trafugati in un’unica villa, di cui si sono disfatti lanciandoli verso gli uomini dell’Arma, nel tentativo di seminarli. Hanno lasciato alle loro spalle pure gli arnesi da scasso di cui erano in possesso.

Dopo una breve colluttazione e un inseguimento nella zona di via Tenente Farina, nei pressi del fiume Irno, i cinque hanno fatto perdere le loro tracce a bordo di un’auto di grossa cilindrata, ma avrebbero le ore contate. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

Francesco Ienco RADIO ALFA