Pellezzano, al via l’installazione dei cestini per le deiezioni canine

Ha preso il via a Pellezzano l’installazione dei nuovi cestini per le deiezioni canine, che sostituiranno quelli usurati e che saranno installati in zone che finora ne erano sprovviste.

Le strade interessate sono Via Carlo De Iuliis, Parcheggio Via Wenner, Via Martin Luther King, Via della Quercia, Via De Gasperi, Via Kennedy, Via CasalMurino, Via G.Nicotera, Via Geometra Amedeo Naddeo, Via R.Livatino, Località Grotte. In una nota l’amministrazione retta da Francesco Morra rivolge un appello ai proprietari di cani affinché utilizzino i cestini, rispettando l’ambiente e il decoro urbano.

A breve inoltre nei pressi della scuola elementare a Capriglia in Via S.Maria Amato sarà allestita una nuova area attrezzata dedicata esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. ANNAVELIA SALERNO ZEROTTONOVE